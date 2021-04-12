Новое постановление подписал главный санврач Казахстана

Оно вступает в силу с 00:00 14 апреля.

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, он внес изменения в постановление от 23 октября 2020 года №59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан":

пассажиров, не представивших справку, не допускать к посадке на борт воздушного судна;

в приложении 1 к ПГГСВ №59 пункт 5 исключить, в котором говорилось, "прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на жительство на территории Республики Казахстан при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР".

Также он внес изменения в постановление от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан".

Вместе с тем в постановление от 27 января 2021 года №3 "О дальнейшем проведении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" внесены следующие изменения и дополнения:

допускается с целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки организовывать передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады в соответствии с требованиями согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям;

прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на 1 бригаду – не более 300 прививок. При этом, в состав 1 прививочной бригады входит: врач - 1, прививочная медсестра – 1 и при необходимости регистратор – 1. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе: фельдшер (при отсутствии врача) - 1, прививочная медсестра - 1, при необходимости регистратор – 1.";

в ходе проведения вакцинации медицинские организации, выездные/передвижные прививочные бригады ежедневно вносят информацию о проведенных прививках, отказах, медицинских отвода и использовании вакцины в Модуль "Вакцинация" медицинской информационной системы (ИС).

РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" на основании данных ИС представляет в Комитет сводную информацию в разрезе регионов ежедневно до 07:00 следующего дня в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 14 апреля 2021 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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