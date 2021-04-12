Насколько безопасна "Спутник V"? ВОЗ проинспектирует производство вакцины

Дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля.

В мае и июне 2021 года эксперты ВОЗ планируют провести инспекцию производства "Спутника V", передает zakon.kz.

При этом, как сообщает РИА Новости, дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля.

Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года, - следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.

Также в документе говорится, что дата оценки безопасности российской вакцины экспертами ВОЗ будет определена уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций.

Для других вакцин, уже получивших разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, как следует из документа, инспекции на производство не проводились.

Вакцина "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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