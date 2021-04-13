Зеленский обратился к Байдену за помощью в "сдерживании" России

По словам украинского лидера, его американский коллега "должен делать больше", чтобы противостоять РФ и положить конец конфликту на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену из-за России, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, украинский лидер обратился к президенту Соединенных Штатов помощью в "сдерживании" России.

Зеленский заявил, что США - "хорошие друзья" Украины, однако Байден "должен делать больше", чтобы противостоять России и положить конец конфликту на Донбассе.

По словам украинского президента, Киеву нужно больше денег, больше оружия и - самое ключевое - больше поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс.

Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами, - цитирует Зеленского CNN.

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