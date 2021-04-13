Глава государства обратился к казахстанцам

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Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана по случаю начала месяца Рамазан.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с началом священного месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.
Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!
Для мусульман это период духовного обновления и очищения. Пост Ораза взывает к взаимному уважению и милосердию, прощению и доброте. Люди стремятся помогать нуждающимся, делать пожертвования, совершать благие дела.
Непреходящие духовные ценности ислама, его созидательный потенциал способствуют укреплению единства и солидарности нашего общества.
К сожалению, и в этом году месяц Рамазан пройдет в сложных условиях. Для обуздания пандемии принимаются все меры. Призываю всех мусульман нашей страны соблюдать требования безопасности и неукоснительно выполнять рекомендации Духовного управления мусульман Казахстана.
Уверен, благодаря сплоченности и высокой ответственности мы обязательно преодолеем это испытание.
Пусть пост Ораза будет во благо!
Желаю всем счастья и благополучия!
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