В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 42287 (+598),

в городе Нур-Султан – 36327 (+337),

в ВКО – 23372 (+20),

в Павлодарской области – 19580 (+57),

в Атырауской области – 20016 (+34),

в Карагандинской области – 19504 (+203),

в Акмолинской области – 16298 (+90),

в ЗКО – 16498 (+113),

в Алматинской области – 17135 (+263),

в Костанайской области – 14222 (+30),

в СКО – 13390 (+31),

в городе Шымкенте – 7630 (+20),

в Жамбылской области – 6843 (+51),

в Актюбинской области – 6794 (+85),

в Туркестанской области – 4736 (+24),

в Мангистауской области – 4735 (+9),

в Кызылординской области – 4458 (+51).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 165,

в городе Шымкенте - 78,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 205,

в Алматинской области - 147,

в Атырауской области - 56,

в ВКО - 39,

в Жамбылской области - 82,

в ЗКО - 74,

в Карагандинской области - 132,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 12,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели 235 862 человека от COVID-19

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