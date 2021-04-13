В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 42287 (+598),
- в городе Нур-Султан – 36327 (+337),
- в ВКО – 23372 (+20),
- в Павлодарской области – 19580 (+57),
- в Атырауской области – 20016 (+34),
- в Карагандинской области – 19504 (+203),
- в Акмолинской области – 16298 (+90),
- в ЗКО – 16498 (+113),
- в Алматинской области – 17135 (+263),
- в Костанайской области – 14222 (+30),
- в СКО – 13390 (+31),
- в городе Шымкенте – 7630 (+20),
- в Жамбылской области – 6843 (+51),
- в Актюбинской области – 6794 (+85),
- в Туркестанской области – 4736 (+24),
- в Мангистауской области – 4735 (+9),
- в Кызылординской области – 4458 (+51).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 165,
- в городе Шымкенте - 78,
- в Акмолинской области - 75,
- в Актюбинской области - 205,
- в Алматинской области - 147,
- в Атырауской области - 56,
- в ВКО - 39,
- в Жамбылской области - 82,
- в ЗКО - 74,
- в Карагандинской области - 132,
- в Костанайской области - 2,
- в Кызылординской области - 12,
- в Павлодарской области - 55,
- в СКО - 46,
- в Туркестанской области - 11.
Всего в стране выздоровели 235 862 человека от COVID-19
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