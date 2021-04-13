Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Минздраве РК опубликовали новые данные по заболевшим COVID-19

Фото: pixabay 13 апреля 2021, 08:07

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 42287 (+598),
  • в городе Нур-Султан – 36327 (+337),
  • в ВКО – 23372 (+20),
  • в Павлодарской области – 19580 (+57),
  • в Атырауской области – 20016 (+34),
  • в Карагандинской области – 19504 (+203),
  • в Акмолинской области – 16298 (+90),
  • в ЗКО – 16498 (+113),
  • в Алматинской области – 17135 (+263),
  • в Костанайской области – 14222 (+30),
  • в СКО – 13390 (+31),
  • в городе Шымкенте – 7630 (+20),
  • в Жамбылской области – 6843 (+51),
  • в Актюбинской области – 6794 (+85),
  • в Туркестанской области – 4736 (+24),
  • в Мангистауской области – 4735 (+9),
  • в Кызылординской области – 4458 (+51).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 165,
  • в городе Шымкенте - 78,
  • в Акмолинской области - 75,
  • в Актюбинской области - 205,
  • в Алматинской области - 147,
  • в Атырауской области - 56,
  • в ВКО - 39,
  • в Жамбылской области - 82,
  • в ЗКО - 74,
  • в Карагандинской области - 132,
  • в Костанайской области - 2,
  • в Кызылординской области - 12,
  • в Павлодарской области - 55,
  • в СКО - 46,
  • в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели 235 862 человека от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬3
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Алкогольный гороскоп для каждого знака зодиака
Над коттеджным городком Esentai City формируется оползень