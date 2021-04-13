В воинских частях Алматинского гарнизона идет подготовка военной техники к летнему режиму

Сезонное обслуживание вооружения и военной техники осуществляется 2 раза в год.

В Алматинском региональном гарнизоне в соответствии с Планом подготовки на 2021 учебный год проходят плановые мероприятия по подготовке вооружения и военной техники к летнему периоду эксплуатации, сообщает zakon.kz.

Военная техника и вооружение должна всегда находиться в исправном состоянии и боевой готовности. Достигается это бережным отношением и своевременным уходом за ней. По результатам подготовки проводится комиссионная проверка состояния автомобильной, специальной техники, определяется коэффициент технической готовности, отмечаются лучшие подразделения и выставляется общая оценка, - рассказал заместитель командира войсковой части 78460 по материально-техническому обеспечению подполковник Эльдар Джамантаев.

Стоит отметить, что мероприятия по переводу техники на летний режим эксплуатации являются традиционными.

Как отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона, сезонное обслуживание вооружения и военной техники осуществляется 2 раза в год. На каждой единице военной техники проводится комплекс работ по сезонному обслуживанию вооружения и военной техники.

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