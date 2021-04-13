Даулет Турлыханов остался главой UWW Asia

Выборы прошли в Алматы.

Прославленный казахстанский борец греко-римского стиля Даулет Турлыханов остался президентом UWW Asia (Азиатского Объединенного мира борьбы) еще на 4 года, передает zakon.kz.

Знаковое событие состоялось 12 апреля в Алматы в ходе выборной Генеральной ассамблеи Азиатского Объединенного мира борьбы. Делегатам предстояло выбрать руководителя UWW Asia на ближайшие 4 года.

Кандидатуру Даулета Болатовича, действующего главы UWW Asia, поддержали единогласно все участники Генассамблеи. В работе Генассамблеи приняли участие президент Объединенного мира борьбы (UWW), член МОК Ненад Лалович, вице-президенты UWW Михаил Мамиашвили и Ахролджан Рузиев, а также член Бюро UWW Замел Сайяф аль-Шахрани из Катара.

За 4 года проведена большая работа с национальными федерациями, правительствами. Все наши действия придерживались и придерживаются политики Объединенного мира борьбы (UWW), - заявил Даулет Турлыханов.

Перед выборами главы UWW-Asia состоялись перевыборы членов исполкома Азиатского совета борьбы, где в голосовании принимали участие делегаты из 24 стран.

Альберт Ахметов

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