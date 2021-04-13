Нигматулин: Священный месяц Рамадан символизирует вечные ценности

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и силы духа - председатель Мажилиса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.

Отметив, что это особенное время для мусульман, cпикер Мажилиса подчеркнул нравственное и социальное значение Рамазана, способствующего укреплению истинных духовных ценностей: сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания.

По словам Нурлана Нигматулина, эти нравственные основы объединяют казахстанцев всех вероисповеданий, вдохновляя на благие дела и способствуя миру и согласию.

Забота о ближнем и взаимная поддержка, которые казахстанцы проявляют всегда, - это залог созидания и воспитания подрастающего поколения в духе уважения духовных традиций нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и силы духа! - отметил председатель Мажилиса.

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