Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире

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Акция продлилась около трех минут.
Портрет Юрия Гагарина появился в Дубае на фасаде Бурдж-Халифы - самого высокого здания в мире, передает zakon.kz.
Акция была приурочена к 60-летию полета Гагарина в космос и продлилась около трех минут.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил у себя в Twitter за инсталляцию.
Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Полет состоялся 12 апреля 1961 года в 9 утра по московскому времени с космодрома Байконур. Продолжительность полета составила 1 час 48 мин.
12 апреля в мире отмечают День космонавтики.
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