Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма COVID-19

Приложение zakon.kz
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Существующие вакцины останутся эффективными и от британского штамма.
Ученые из Великобритании не нашли связи между британским штаммом COVID и высокой смертностью, сообщает zakon.kz.
Результаты были получены после анализа образцов госпитализированных пациентов с коронавирусом.
Как отмечает Прайм, исследователи сравнили течение заболевания среди заразившихся британским штаммом и другими вариантами коронавируса.
Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом, — говорится в публикации.
Эксперты сделали вывод, что существующие вакцины против COVID-19 останутся эффективными и от британского штамма.
Ученые все же подтвердили, что британский штамм коронавируса является более заразным, - отмечено в результатах исследования.
Ранее ряд исследователей не раз заявлял о повышенной смертности от британской мутации коронавируса. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря 2020 года.
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