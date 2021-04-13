Bank RBK лидирует по росту активов среди ТОП-10 банков Казахстана

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Рост активов казахстанских банков заметно обгоняет показатели "докоронакризисного" периода.
По итогам февраля лидером по годовому росту активов среди крупнейших финансовых институтов Казахстана остается Bank RBK, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz.
К марту активы казахстанских банков составили 32 трлн тг — на 2,2% больше, чем месяц назад, и сразу на 19,7% больше, чем годом ранее.
Наибольший рост в годовой динамике среди ТОП-10 сильнейших игроков банковского сектора вновь показывает лидирующий в секторе по этому признаку Bank RBK: сразу плюс 53,8%, до 986,4 млрд тг. Заметим, несмотря на непростую для финансового рынка ситуацию в стране и в целом в мире, фининститут стабилен в своей позитивной прогрессирующей динамике: только за месяц активы Bank RBK выросли еще на 5 млрд тг.
В ТОП-3 по годовому росту среди крупнейших банков также вошли государственный Отбасы банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании в рамках госпрограмм (плюс 51,8%), и российская "дочка" Сбербанка (плюс 41,3%).
В целом в месячной динамике из топовой десятки в плюсе лишь 6 банков, в годовой динамике — 9 БВУ РК.
Примечательно, что рост активов казахстанских банков в текущем году заметно обгоняет показатели "докоронакризисного" периода. Для сравнения: по итогам февраля 2020 года активы БВУ РК составляли 26,7 трлн тг — всего на 8,8% больше, чем годом ранее. В феврале 2019-го годовой рост в секторе и вовсе составлял лишь 4,1%.
Тем временем ссудный портфель БВУ РК к марту текущего года достиг 15,4 трлн тг — на 5,7% больше, чем год назад. Отношение кредитного портфеля к активам казахстанских банков составило 48%, против 54,4% годом ранее.
Среди топовой десятки в лидерах по росту ссудного портфеля в годовой динамике — та же тройка фининститутов, что свидетельствует об устойчивости их ведущих позиций на кредитном рынке. Так, Bank RBK нарастил портфель займов почти на 32%, до 501,7 млрд тг. В ТОП-3 вошли и Отбасы банк (+31,8% за год), и Сбербанк (+23,5%).
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