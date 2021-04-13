Bank RBK лидирует по росту активов среди ТОП-10 банков Казахстана

Рост активов казахстанских банков заметно обгоняет показатели "докоронакризисного" периода.

По итогам февраля лидером по годовому росту активов среди крупнейших финансовых институтов Казахстана остается Bank RBK, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz.

К марту активы казахстанских банков составили 32 трлн тг — на 2,2% больше, чем месяц назад, и сразу на 19,7% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост в годовой динамике среди ТОП-10 сильнейших игроков банковского сектора вновь показывает лидирующий в секторе по этому признаку Bank RBK: сразу плюс 53,8%, до 986,4 млрд тг. Заметим, несмотря на непростую для финансового рынка ситуацию в стране и в целом в мире, фининститут стабилен в своей позитивной прогрессирующей динамике: только за месяц активы Bank RBK выросли еще на 5 млрд тг.

В ТОП-3 по годовому росту среди крупнейших банков также вошли государственный Отбасы банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании в рамках госпрограмм (плюс 51,8%), и российская "дочка" Сбербанка (плюс 41,3%).

В целом в месячной динамике из топовой десятки в плюсе лишь 6 банков, в годовой динамике — 9 БВУ РК.

Примечательно, что рост активов казахстанских банков в текущем году заметно обгоняет показатели "докоронакризисного" периода. Для сравнения: по итогам февраля 2020 года активы БВУ РК составляли 26,7 трлн тг — всего на 8,8% больше, чем годом ранее. В феврале 2019-го годовой рост в секторе и вовсе составлял лишь 4,1%.

Тем временем ссудный портфель БВУ РК к марту текущего года достиг 15,4 трлн тг — на 5,7% больше, чем год назад. Отношение кредитного портфеля к активам казахстанских банков составило 48%, против 54,4% годом ранее.

Среди топовой десятки в лидерах по росту ссудного портфеля в годовой динамике — та же тройка фининститутов, что свидетельствует об устойчивости их ведущих позиций на кредитном рынке. Так, Bank RBK нарастил портфель займов почти на 32%, до 501,7 млрд тг. В ТОП-3 вошли и Отбасы банк (+31,8% за год), и Сбербанк (+23,5%).

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