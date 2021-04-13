Какие дороги будут ремонтировать в Алматы 13 апреля

Жителям и гостям Алматы следует корректировать маршрут.

В настоящее время по улично-дорожной сети Алматы масштабно проводятся работы по текущему ремонту, передает zakon.kz.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 25 000 квадратных метров покрытия, поднято 590 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

13 апреля будет проводиться ремонт на следующих улицах:

Алатауский район:

Ул.Хасен Оралтай

Ул.Жумабаева

Пр.Рыскулова

Ул.Барыс

Ул.Туймебаева

Ул.Красноармейская

Ул.Ауэзова (мкр.Ужет)

Жетысуский район:

Ул.Жансугурова

Ул.Серикова

Ул.Ратушного

Ул.Сулейменова

Ауэзовский район:

Мкр.Алтын бесик

Мкр.Атамекен

Ул.Пятницкого

Наурызбайский район:

Ул.Нурпеисова

Ул.Тажиева

Ул.Мусабаева

Ул.Сланова

Ул.Мечеть

Алмалинский район:

Ул.Досмухамедова

Ул.Нурмакова

Ул.Жумалиева

Ул.Исаева

Медеуский район:

Талгарский тракт

Ул.Омарова

Пр.Аль-Фараби

Ул.Кунаева

Турксибский район:

Ул.Ержанова

Ул.Папанина

Ул.Айша биби

Ул.Енисейская

Бостандыкский район:

Ул.Кекилбайулы

Ул.Тлендиева

Ул.Навои

Ул.Утепова

Просим жителей города заранее корректировать свой маршрут.

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