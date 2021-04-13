Karavansaray Turkistan распахнул двери

Стоимость проекта составила 87 миллиардов тенге.

В Туркестане принимает первых гостей открывшийся современный туристический комплекс Karavansaray Turkistan, сообщает Банк развития Казахстана.

Karavansaray Turkistan - единственный и уникальный туристический комплекс в Центральной Азии, архитектура которого выполнена в восточном стиле восточной сказки. Здесь гости и жители нашей страны смогут ближе познакомиться с историей Туркестана, выдающимися историческими личностями, национальными видами спорта и ремесел.

Проект, строительство которого профинансировано турецкими инвесторами совместно с АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"), уже стал брендом Туркестана. В центре древнего города будто возник еще один городок, предлагающий путешествие и в прошлое, и в будущее. По светлым улицам Karavansaray Turkistan можно не только прогуливаться, но и совершить путешествие на лодках по водному каналу, проходящему через весь комплекс. Несмотря на негативное влияние пандемии во всем мире, у Казахстана имеется большой потенциал по развитию внутреннего и внешнего туризма. Особенно перспективен в этом направлении город Туркестан, находящийся в самом центре Великого Шелкового пути и являющийся духовной столицей тюркского мира.

Комплекс Karavansaray Turkistan расположен в 10 минутах от главной достопримечательности Туркестана – мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. На территории комплекса расположены два современных отеля, с ресторанами, баром, спа центром премиум класса, кинотеатр и фуд-корт. Торговый и семейно-развлекательный центры способны принять до 300 тысяч посетителей в год. Имеется уникальный панорамный аттракцион "Летающий театр" с эффектами 8D, который унесет вас в невероятный полет вместе с мифической птицей Самрук и погрузит в историю от Великого Шелкового пути до современного Казахстана. Волшебный парад лодок расскажет о романтической истории казахской поэтической народной легенды "Кыз-Жибек и Толеген" в виде театрального представления, плывущего по каналу, а грандиозным финалом станет Шоу Фантастических Фонтанов - Симфония Судьбы Казахстана. Конное шоу "Кыз Куу", где вы станете свидетелем шоу, основанного на казахских мифах и легендах с участием каскадеров из Франции и Казахстана. На территории комплекса расположены торговые зоны с завораживающей архитектурой и ландшафтом, предлагающие посетить магазины всемирно известных брендов, где гости могут насладиться покупками на свежем воздухе. Кроме того, первый и единственный в регионе аутлет-центр премиум-класса позволит вам делать покупки по доступным ценам. Также к услугам постояльцев доступны такие торговые площади, как базар под открытым небом. половина торговых площадок для торговли уже сдана в аренду. Общая площадь зданий составляет 74 тыс. кв.м.

"Туркестан – исторический и духовный город, где расположен мавзолей уважаемого всеми тюркскими народами Ходжа Ахмеда Ясави, куда приезжает большое количество туристов и паломников. Именно поэтому наш проект реализуется здесь, где посетители смогут посетить священные места и отдохнуть в комплексе Karavansaray Turkistan. Ведь здесь есть и вода, и уютные уголки, и места, где проходят различные шоу. Все это удобно как взрослым, так и детям", - поделился Генеральный менеджер комплекса Karavansaray Turkistan Четин Пехливан.

Банк Развития Казахстана участвует в финансировании важных инфраструктурных проектов страны в различных отраслях экономики, тем самым помогая развивать регионы Казахстана. Стоит отметить, что Туркестанская область является одним из густонаселенных регионов страны (2 млн человек), при этом уровень заработной платы является одним из низких в стране, на уровне 166,7 тыс.тг (самое низкое среди регионов).

Запуск Karavansaray Turkistan нацелен на социально-экономическое развитие всего региона. Благодаря его запуску, в ближайшие 20 лет в бюджет поступят более 18 млрд тенге налоговых отчислений. В период строительства создано около 1000 рабочих мест для местных жителей.

При эксплуатации комплекса количество сотрудников, занятых в сфере обслуживания достигнет 700 человек, которые будут представлены специалистами: сотрудники отелей (ресепш, официанты, повара, горничные, массажисты, менеджеры, администраторы), сотрудниками развлекательного комплекса (акробаты, танцоры, дрессировщики, артисты, администраторы и менеджеры детского развлекательного центра), сотрудниками сервиса (охрана, клининг, наладчики оборудования), а с учетом создания рабочих мест смежных отраслей количество трудоустроенных достигнет 4 тыс. человек.

Комплекс обеспечит постоянными рабочими местами местных жителей, которые прошли соответствующее обучение, имеющих высшее образование и знание языков. В рамках обмена опыта и формировании мировых стандартов в сфере обслуживания, были привлечены зарубежные специалисты в области шоу-постановок из Франции.

За счет сдачи в аренду торговых площадей субъектам малого и среднего предпринимательства, предполагается открытие более 70 торговых точек, что в свою очередь создаст дополнительное количество рабочих мест и позволит обеспечить условия для ведения бизнеса на уровне мировых стандартов. На текущий момент, уже заключены договора аренды и имеются предварительные договора с такими торговыми брендами как Sulpak, Magnum, Global coffee, LCW, Europharma, Sandyk restaurant, Coffee Boom, Evim, FLO, Salam Bro ит.д. Предполагается до конца 2021 года обеспечить заполняемость арендных помещений на уровне 63%, к 2022 году на уровне 90-100%.

Если согласно историческим данным Туркестанскую область посещало около 800 тыс. человек в год, в том числе с туристической целью около 150 тыс. человек (в основном паломнической сроком на 1 день), то с учётом открытия туристического комплекса Karavansaray ожидается увеличение туристов до 1 млн человек, при этом Туркестан и Karavansaray должны посетить более 200 тыс. человек в год с постепенным увеличением до 300 тыс. человек в год. При этом реализация проекта создаст импульс для развития паломническеского, гастрономического, историко-познавательного туризма со сроком пребывания как минимум 3 дня. Для удобства туристов были построены 2 отеля с разной концепцией, один семейного формата "Khaganate" (76 номеров, 4*) стоимость за номер от 28 до 63 тыс. тенге за сутки, а также отель "Kun" (37 номеров, 5*) формат одиночного путешествия, стоимость за номер от 60 до 85 тыс.тг за сутки.

В 2018 году Туркестан получил статус областного центра, что способствовало интенсивному развитию города. Появились новые микрорайоны, административный центр, объекты культуры и спорта, новый международный аэропорт. Запуск нового туристического центра окажет мультипликативный эффект на развитие предпринимательства в таких сферах как логистика, пассажирские перевозки, услуги питания, производство и реализация сувенирной продукции и многих других инициатив.

Уже сейчас туристический комплекс Karavansaray Turkistan привлекает не только местных жителей, но и гостей из других городов и регионов.

"Мы ежегодно посещаем Туркестан, чтобы поклонится святым местам. Но в этот раз специально всей семьей приехали посмотреть Karavansaray - говорит житель Алматы Тимур Хабитов, посетитель комплекса. –Дети полны восторга! И нашей бабушке очень интересно. И нам с женой здесь все нравится! Это действительно великолепный проект!"

Стоимость проекта составила 87 миллиардов тенге, собственное участие заемщика ТОО "Turkistan Silk Way Harbor" составляет 47 млрд тенге (54% от общей стоимости проекта), участие БРК на сумму 40 млрд тенге, из них 30 млрд это привлеченные средства Банка на локальном рынке, по рыночным ставкам, оставшиеся 10 млрд тенге (11,4% от стоимости проекта) представлена за счет бюджетного кредита. За счет средств Банка выполнены строительно-монтажные работы, приобретено оборудования для туристического комплекса. Строительство Karavansaray проводилось в период карантинных мер с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Банк Развития Казахстана уже имеет успешный опыт сотрудничества с зарубежными инвесторами в финансировании проектов Банка. В частности с немецкими, турецкими и китайскими инвесторами. Так, на сегодняшний день БРК реализованы 2 инвестиционных проекта с турецким участием: туристический комплекс Karavansaray Turkistan ТОО "Turkistan Silk Way Harbor" и многофункциональный гостинично-туристский комплекс "Rixos Water World Aktau" в Мангистауской области. Еще 4 проекта на стадии рассмотрения", - подчеркнул старший банкир Дирекции по работе с клиентами Балтабек Кусайнов.

В реализации проекта также участвует DBK Equity Fund – казахстанский фонд прямых инвестиций (дочерняя организация Банка развития Казахстана и АО "Казына Капитал Менеджмент"), предоставивший мезонинное финансирование в размере 13, 5 млрд тенге сроком на 7 лет.

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