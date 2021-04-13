Более 10 тысяч алматинцев провакцинировали за сутки

Всего по городу за период с 1 по 12 апреля провакцинировано 86 790 человек.

За сутки в Алматы провакцинировано - 11 130 человек, передает zakon.kz.

Всего по городу за период с 1 по 12 апреля провакцинировано 86 790 человек.

Информация о вакцинированных жителей в разрезе районов города:

Алатауский район - 6 390;

Алмалинский район - 19 085;

Ауэзовский район - 13 240;

Бостандыкский район - 17 600;

Жетысуйский район - 3 205;

Медеуский район - 12 110;

Наурызбайский район - 4 785;

Турксибский район - 10 375.

Вакцинация в Алматы идет по плану и на период с 11 по 23 апреля запланирована иммунизация от КВИ более 100 000 человек.

За 12 апреля зарегистрировано 598 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 507 случаев с симптомами и 91 без симптомов. Всего выписано 528 пациентов, поступило - 337.

Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находится 3 665 человек (98 детей - легкая и средняя степень), взрослые - 751 в тяжелом, 3 004 средней степени тяжести. В ОРИТ всего - 229. На ИВЛ - 36, на неинвазивной ИВЛ - 77, High flow занято - 81 аппаратов.

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