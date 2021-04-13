Доллар еще немного прибавил на торгах

Доллар подорожал на 0,12 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 433,54 тенге (+0,12), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 432,5-434,5 тенге, евро – 512-517 тенге, рос. рубль - 5,6-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 13 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,40%, составив $59,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,40% — до $63,53 за баррель.

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