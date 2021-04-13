От 21 тыс. тенге за квадрат до 300: как менялся рынок жилья в Казахстане за 20 лет

Рост цен на жилье начался еще в 2004 году.

Казахстанские исследователи изучили, как развивалось жилищное строительство с 2000 по 2020 годы, сообщает zakon.kz.

Специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО "КазНИИСА") выяснили, что в 2000 году квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоил 21 тысячу тенге, а на вторичном рынке – 8 тысяч тенге.

Эксперты отметили, что рост цен начался в 2004 году – в новых жилых комплексах квадратный метр жилья продавали за 70 тысяч тенге, а на вторичном рынке – 40 тысяч тенге за м2.

Резкий скачок цен произошел в 2007 году: цены на новостройки взлетели до 161 тысячи тенге за м2, подорожало жилье и на вторичном рынке – 136 тысяч тенге кв.м2. Второй скачок цен на жилье случился в 2015 году – в новостройках 1м2 в среднем стоил 258 тысяч тенге, а на вторичном рынке - 190 тысяч тенге за м2, - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что с 2016 по 2018 года наблюдалось некоторое снижение цен на вторичном рынке.

В 2018 году квадратный метр подешевел до 186 тысяч тенге, а в новостройках цены продолжали расти – 267 тысяч тенге за м2.

Резкий скачок цен на жилье был зафиксирован в 2019 году.

Цены на вторичном рынке взлетели до 200 тысяч тенге за 1м2, а на новостройки до 294 тысяч тенге, по данным на январь 2021 года цены на новые дома составляли 319 тысяч тенге, а на построенные 245 тысяч тенге, - уточнили аналитики.

В связи с ажиотажным спросом на покупку недвижимости и ситуации на мировом рынке в этот период продолжает наблюдаться рост цен на строительные материалы.

В 2004 года было введено в эксплуатацию 2,6 миллионов м2 и с каждым последующим годом наблюдался рост. В 2015 году было введено в эксплуатацию 8,9 млн м2 жилых зданий. А в 2020 году по данным Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК эти показатели достигли рекордных 15,3 миллионов м2. Высокие темпы строительства и цены на мировом рынке повлекли за собой и удорожание строительных материалов. При этом ажиотажный спрос на недвижимость повлек за собой рекордное удорожание стоимости квадратного метра жилья, как в новостройках, так и на вторичном рынке, - рассказал Бегман Кульбаев, генеральный директор АО "КазНИИСА".

По результатам проведенного исследования, в 2020 году лидерами по доле многоквартирного жилого домостроения (МЖД) стали мегаполисы: Нур-Султан – 33,5%, Алматы - 21,1%, и Шымкент – 5,7%.

Доля МЖД в регионах выглядит следующим образом: Мангистауская область – 6,8%, Карагандинская область – 4,3%, Актюбинская область – 4,1%, ЗКО -3,2%, Акмолинская область -2,9%, ВКО -2,9%, Костанайская область – 2,8%, Атырауская область – 2,7%, Павлодарская область – 2,3%, Туркестанская -2,1%, Жамбылская область – 1,8%, Алматинская область – 1,7%, СКО-1,6%, Кызылординская область – 0,4%.

В Нур-Султане, Алматы и Акмолинской области преобладает монолитное строительство. В регионах напротив больше кирпичных домостроений.

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