Алматинцам обещают списать пени при оплате долга за коммуналку

Пока только за отопление и горячую воду.

В Алматы стартовала акция "Заплати долг – спишем пеню", передает zakon.kz.

Акцию "Заплати долг – спишем пеню" запустили в Алматы для потребителей тепловой энергии, желающих без штрафов погасить свои долги перед коммунальными предприятиями за отопление и горячее водоснабжение.

Кроме возможности сэкономить на пени, это позволит снять ограничения и аресты на имущество, а также расчетные счета в банках с тех неплательщиков, на которых они были наложены, - сообщили в АлТС.

Чтобы стать участником акции, необходимо с 15 апреля по 31 октября текущего года полностью оплатить задолженность и предоставить в ТОО "Алматинские тепловые сети" ряд документов: заявление, копию документа удостоверяющего личность, подтвер-ждение уплаты основного долга (кассовый чек), отправив их на электронную почту: info@alts.kz или обратившись в один из ЦОПов (центров обслуживания потребителей) по территориальности.

В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг тепло-снабжения, а суммы долгов взыскиваться через суд, - заключили в АлТС.

Подготовил Альберт Ахметов

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