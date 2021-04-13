ТОП-10 вопросов и ответов о медпомощи детям в пакете ОСМС

Так, детям до 18 лет стоматологическая помощь оказывается бесплатно как в экстренном, так и плановом порядке.

В Фонде социального медицинского страхования ответили на наиболее часто поступающие вопросы по порядку оказания медпомощи детям в рамках обязательного медстрахования, передает zakon.kz.

1. Нужно ли оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование за детей?

Нет, дети до 18 лет относятся к льготной категории, за которые отчисления за ОСМС делает государство. Поэтому медицинская помощь в пакете медстрахования доступна детям в полном объеме.

2. Входят ли стоматологические услуги для детей в пакет ОСМС и какие именно стомуслуги можно получить бесплатно?

Детям до 18 лет стоматологическая помощь оказывается бесплатно как в экстренном, так и плановом порядке.

В пакет стоматологических услуг медицинского страхования входят:

обезболивание и удаление зуба;

наложение пломбы;

вскрытие абсцессов;

лечение пульпита, периодонтита;

полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе;

пластика уздечек губ и языка;

ренгенография;

ортодонтические услуги: при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области и расщеплении неба (волчья пасть).

За стоматологической помощью можно обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом, важно, что, клиника, оказывающая стоматологические услуги, является потенциальным поставщиком Фонда и находится в реестре потенциальных поставщиков. Перечень поставщиков стоматологических услуг можно посмотреть на сайте Фонда.

3. В каких случаях дети бесплатно обеспечиваются сухими молочными смесями?

Для детей до года адаптивные сухие смеси выдаются в поликлиниках по месту прикрепления в следующих случаях:

усыновление грудного малыша;

наличие у матери ВИЧ-инфекции или активной формы туберкулеза, острых психических заболеваний, врожденных и приобретенных пороков сердца, заболеваний, сопровождающихся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелых формы эндокринных и аллергических заболеваний;

наличие у ребенка подтвержденной врожденной лактазной недостаточности, галактоземии, фенилкетонурии, болезни "кленовый сироп";

прием матерью цитостатических, радиоактивных, тиреоидных, психотропных и наркотических лекарственных препаратов;

рождение нескольких детей и нехватка грудного молока;

обучение женщины на очной форме обучения;

нахождение женщины на лечении в стационаре.

В зависимости от состояния матери ей могут назначить как исключительно искусственное, так и смешанное вскармливание.

4. Какие реабилитационные мероприятия предусмотрены для детей с хроническими заболеваниями?

Дети и подростки с хроническими заболеваниями могут проходить поддерживающую медицинскую реабилитацию регулярно два-три раза в год. Это делается при динамическом наблюдении в поликлиниках во избежание осложнений.

Реабилитацию третьего этапа проводят в поликлиниках, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах и стационарах на дому по направлению медицинских работников поликлиники в зависимости от заболевания пациента.

В 2020 году было проведено 58 тысяч реабилитационных мероприятий для детей, больше половины были проведены при хронических заболеваниях.

5. Можно ли бесплатно пройти ЭКГ, УЗИ сердца и получить заключение кардиолога для ребенка перед записью на спортивные секции?

Конечно. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу/педиатру по месту прикрепления, во время консультации указать причину обращения. Врач даст направление к кардиологу, а тот назначит необходимые обследования, чтобы исключить противопоказания для занятий спортом.

6. В каких случаях можно вызвать детского врача на дом?

Дети до 5 лет обслуживаются на дому участковым врачом при любом ухудшении состояния здоровья.

Вызов к детям старше 5 лет обслуживается специалистом первичной медико-санитарной помощи - врачом, средним медицинским работником в зависимости от повода вызова и самочувствия ребенка.

7. Можно ли получить плановую прививку в частных клиниках бесплатно, что для этого нужно сделать?

Согласно постановлению Правительства РК от 24 сентября 2020 года, плановые профилактические прививки против инфекционных заболеваний (туберкулез, гепатит, полиомиелит, коклюш, дифтерия и столбняк, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая инфекция, корь, краснуха и паротит (свинка) – детям проводятся бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления независимо от ее формы собственности.

Напомним, в Казахстане сроки проведения вакцинации определены Национальным календарем прививок согласно возрасту.

8. Ребенку диагностировали врожденную аномалию сердца, какая помощь ему положена?

Медицинская помощь детям с врожденной аномалией сердца оказывается бесплатно на всех этапах диагностики и лечения.

9. Нужно ли покупать медицинскую справку при оформлении в детский сад или школу?

Нет, покупать не нужно. Запросить медицинскую справку для зачисления в детский сад или школу можно в поликлинике по месту прикрепления. В справку заносятся физиологические параметры ребенка, имеющиеся аллергические реакции, хронические и перенесенные инфекционные заболевания, полученные прививки, результаты профилактических осмотров и лабораторных анализов и т.д.

После поступления ребенка в детский сад карту продолжает заполнять медицинский работник детского сада.

10. Как часто детям должны проводить профилактические осмотры?

Профилактические осмотры детей проводятся ежегодно – от рождения до совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Кратность и периодичность профилактических осмотров установлены приказом Министра РК от 15 декабря 2020 года "Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".

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