Автора "Коронавирус, кет" заметили на тое в Шымкенте

Среди участников мероприятия были знаменитые гости.

Автора хита "Коронавирус, кет, кет, кет" Марата Омарова заметили на тое в Шымкенте, передает zakon.kz.

По информации издания Azattyq Ruhy, автор песен и композитор выдал замуж свою дочь. Среди участников мероприятия были знаменитые гости: Сабина Алтынбекова и Кайрат Тунтеков.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента подтвердили информацию.

Опубликованное видео в соцсетях о проведении свадебного мероприятия действительно проводилось в кафе "Караван". Несмотря на запрет проведения праздничных мероприятий, организаторами "Қыз ұзату" являются певец Марат Омаров и ИП кафе, - сообщили в городском ДСЭК.

На этом основании Управлением санитарно-эпидемиологического контроля по Аль-Фарабийскому району было направлено письмо в акимат района и в Департамент полиции для проведения мониторинга и сбора документов для возбуждения административного взыскания в отношении нарушителей.

О принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Согласно матрице оценки эпидситуации в регионах РК Шымкент находится в "желтой" зоне по коронавирусу и уже приближается к "красной зоне".

В марте 2020 года Марат Омаров написал песню " "Коронавирус, кет, кет, кет", которая мгновенно полюбилась пользователям соцсетей.

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