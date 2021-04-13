Бектенов о борьбе с коррупцией: Уголовно-правовыми мерами не добиться результатов

Бектенову рассказали о неоднократных коррупционных фактах в системе образования области.

В Акмолинской области с участием первого заместителя председателя Антикоррупционной службы РК Олжаса Бектенова состоялось заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции при Степногорском городском акимате, передает управление внутренней политики.

На заседании комиссии рассмотрены вопросы исполнения местными исполнительными органами Степногорска Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015 – 2025 годы. Отмечен формальный подход к исполнению Плана и указано на необходимость устранения замечаний. В частности, озвучена информация о неоднократных коррупционных фактах в системе образования.

В ходе заседания Олжас Бектенов, проинформировав участников о важных законодательных новшествах, отметил, что одними уголовно-правовыми мерами не добиться должных результатов в противодействии коррупции.

Как вы знаете, согласно новым поправкам в рамках усиления превенции коррупции Антикоррупционная служба наделена полномочиями по выявлению и пресечению административных коррупционных правонарушений. Здесь важное значение уделено статье 680 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность руководителей госорганов и иных должностных лиц за непринятие мер по противодействию коррупции. На вышеуказанных должностных лиц будет налагаться штраф в размере 100 МРП, – сказал Олжас Бектенов.

В рамках реализации данной статьи первый заместитель главы Агентства указал на необходимость принятия соответствующих мер в отношении руководства Отдела образования города, допустившего факты системных коррупционных правонарушений в своих коллективах.

В свою очередь, аким города Еркебулан Баяхметов доложил о проводимой совместно с общественностью работе по предотвращению коррупционных рисков и формированию антикоррупционной культуры в регионе.

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