Назначен заместитель акима Жамбылской области 

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Им стал Карибек Даулет.
По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Карибек Даулет Жамаубаевич назначен заместителем акима Жамбылской области, сообщает zakon.kz.
Карибек Даулет родился в 12 сентября 1990 году в Сарысуском районе Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2012, 2014, 2018)
Специальность "Бакалавр политологии", "Магистр политологии", "PhD Докторант"
· Входит в Президентский молодежный кадровый резерв (с 01.2020)
Трудовой стаж:
· Первый заместитель Председателя МК "Jas Otan" района "Алматы", г. Астана (2009-2010);
· Инспектор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК (2012-2014);
· Эксперт, областной куратор отдела организационно-территориальной работы Секретариата МК "Jas Otan" (2014-2015);
· Сотрудник республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева (2015-2016);
· Сотрудник республиканского предвыборного штаба партии "Nur Otan" (2016-2017);
· Руководитель Секретариата МК "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2017-2018);
· Исполнительный секретарь МК "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2018-2019);
· Председатель МК "Jas Otan" при партии "Nur Otan" (2019-01.2020);
· Руководитель ГУ "Управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султан" (01.2020-01.2021)
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