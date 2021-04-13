В UFC дебютирует еще один казах

Ему 26 лет.

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек дебютирует в UFC на турнире, который пройдет 22 мая в Лас-Вегасе (США), передает zakon.kz.

Vesti.kz пишет, что Сайран выступает под псевдонимом Шаилан. Ему 26 лет. Родился в Или-Казахском автономном округе, в уезде Кюнес.

22 мая в Лас-Вегасе он будет бороться с австралийцем Джошуа Кулибао.

У этнического казаха девять побед нокаутами, пять - сабмишенами, а еще столько же - судейским решением. Что же касается поражений, то четырежды он уступал сабмишенами, а еще по разу - нокаутом и решением.

На сегодня Казахстан в UFC представляют Мария Агапова, Шавкат Рахмонов, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов. Арман Оспанов и Арман Ашимов в конце 2020 года подписали контракты с лигой Ultimate Fighting Championship.

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