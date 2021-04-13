Водитель протащил полицейского на авто в Туркестанской области

Происходящее было зафиксировано на видеожетон полицейского.

В Туркестанской области проводится расследование в отношении водителя, протащившего полицейского на 30 метров, передает zakon.kz.

Сотрудники МПС Жетысайского РОП на одной из улиц остановили автомобиль с затонированными стеклами. При проверке документов инспектор патрульной службы майор полиции Ертау Саурамбаев разъяснил водителю о запрете тонирования стекол и составил административный протокол по ст. 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

Затем он попросил водителя снять тонировочную пленку со стекол. Однако владелец автомобиля не подчинился требованиям полицейского и попытался скрыться. Он протащил полицейского на автомобиле на расстояние около 30 метров. Происходящее было зафиксировано на видеожетон полицейского.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

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