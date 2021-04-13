Карагандинскую область посетил зампред антикоррупционной службы

Прозрачность диалоговых площадок повышает доверие населения - Нурлан Шабдар.

Фронт-офисы Караганды и Сарани, а также новый завод по производству автобусов посетил заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Шабдар.

В ходе рабочей поездки он дал оценку работе местных исполнительных органов по реализации антикоррупционной стратегии.

По данным пресс-службы акимата области, сервисные акиматы открыты в Карагандинской области давно. Сегодня они неотъемлемый инструмент по работе с населением. Здесь жители могут получить консультации по любым вопросам и оставить жалобы на ненадлежащую работу госслужащих.

По словам Нурлана Шабдара, прозрачность диалоговых площадок и близость к народу повышает доверие населения к государственным служащим. Главная цель фронт-офисов - снижение коррупционных рисков. За время работы открытые диалоговые площадки Карагандинской области зарекомендовали себя с положительной стороны.

Затем Нурлан Шабдар побывал в карагандинском Едином координационном центре, который в круглосуточном режиме охватывает всю область. Номер службы Senim109 включен в список горячих линий. Зампред антикоррупционной службы отметил важность работы такого центра в период пандемии.

Далее Нурлан Шабдар посетил завод по производству автобусов YUTONG. Ранее здесь было заключено соглашение по защите бизнеса и инвестиций Protecting business and investments. По мнению заместителя руководителя главы антикоррупционной службы страны, административных барьеров со стороны контролирующих и государственных органов для предприятия нет.

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