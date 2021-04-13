Айдос Кобетов: Механизм ГЧП – выгода для всех

Ранее проекты ГЧП инициировались только государством.

Мировой опыт показывает, что государственно-частное партнерство взаимовыгодно. Европа уже давно отошла от практики строить объекты за казенный счет.

В Казахстане, учитывая нехватку школ и детсадов, механизм ГЧП активно используется в сфере образования. Об этом и многом другом рассказал в интервью Айдос Кобетов, управляющий директор, член правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства".

- В чем преимущества механизма ГЧП и каков его объем сегодня?

- Государственно-частное партнерство – взаимовыгодное сотрудничество государственных органов и предпринимателей в социально-значимых отраслях, где первые являются заказчиком услуг, а вторые - исполнителями. Эту модель начали использовать в Казахстане с 2006 года, с целью разгрузить госбюджет. В последнее время увеличилось привлечение инвестиций через данный механизм, особенно в сфере образования и здравоохранения. По данным на 1 апреля 2021 года в стране заключено 806 договоров ГЧП в различных отраслях экономики. Общий объем привлеченных инвестиций составил 1,4 триллиона тенге. ГЧП – это механизм рационального использования бюджетных средств, так как они всегда ограничены.

- Необходимо ли строить школы по механизму ГЧП?

- Первый проект в рамках ГЧП был реализован в сфере создания детских садов в рамках программы "Балапан". Благодаря совместным усилиям, удалось повысить охват дошкольным образованием во всех регионах. В 2020 году в стране было открыто 365 частных детских садов на 38 тысяч мест. В текущем году планируется провести работу по открытию еще 32 тысяч мест за счет развития сети частных дошкольных учреждений.

Это революционная в то время инициатива позволила решить нехватку детских садов в регионах практически полностью. И сейчас логично, что успешная работающая модель начала тиражироваться на следующую ступень образования – школы.

Проблема трехсменных школ является наиболее обсуждаемой в течение последних нескольких лет. В Казахстане 34 аварийных и 137 трехсменных школ. По прогнозам к 2025 году дефицит ученических мест составит около 670 тысяч. Чтобы решить эту проблему планируется построить 800 новых школ. Это связано с двумя факторами. Первый – это динамика роста рождаемости и большое количество первоклассников. И второе – миграционный процесс, который особенно остро ощущается в городах. Исполнительные органы, применяя механизм ГЧП, могут построить вместо одной сразу несколько школ, даже покрыть полную потребность. Инвесторам возмещаются затраты в течение нескольких лет, тем самым, исключается единовременная нагрузка на бюджет.

- Какие риски при механизме ГЧП и кто за них отвечает?

- Преимущество ГЧП в том, что соблюдение показателей качества и доступности закрепляется за инвестором, что важно в социальной сфере.

Не стоит также забывать о существовании риска удорожания любого проекта, если его реализация была отложена хотя бы на один год в связи с отсутствием финансирования бюджета. В механизме ГЧП данный риск закрепляется за частным партнером. И его нивелирование осуществляется за счет инвестора и его силами.

О преимуществах ГЧП говорят специалисты многих отраслей экономики.

Алмат Джунусов, директор Палаты предпринимателей Нур-Султана подчеркивает, что ранее несовершенство законодательства было одной из главных преград на пути к активному привлечению частных инвестиций и компетенций.

Однако в последние годы ситуация в корне изменилось. Приняты соответствующие законы. Практически в каждом послании главы государства озвучивается необходимость активнее применять механизмы ГЧП в самых разных направлениях. С такой поддержкой у бизнеса есть прекрасная возможность проявить себя, получить и реализовать новые проекты, - отметил он.

Лязат Разбекова, директор технологического колледжа города Нур-Султана считает, что без поддержки бизнеса многие проекты были бы не осуществимы.

"Бюджету тяжело единолично взять на себя высокотехнологичные отрасли и прорывные проекты, например. В таких случаях на помощь приходит бизнес, который берет на себя основную долю затрат. В настоящее время в рамках ГЧП реализуются многие стратегические проекты, в том числе и новые школы", - заявила Разбекова.

Рейтинг казахстанской системы образования сегодня невысок. Средняя оценка за третью четверть – 3. МОН обещает, что ситуацию исправят летние школы. Причина такой ситуации не только в продолжающейся пандемии и онлайн обучении, но и дефиците ученических мест. Силами одного государства проблему не решить. Нужно мотивировать бизнес для подключения к этому вопросу. Медлить нельзя. Это и вопрос здоровья нашего будущего, и само будущее, - сказал Булат Омаров, руководитель Общественного совета по поддержке предпринимательства при партии Nur Otan.

Ранее проекты ГЧП инициировались только государством, и многие из них не были интересны бизнесу. Сейчас частные партнеры могут выдвигать свои инициативы. Таким образом, совершенствование законодательной базы, формирование организационных структур, увеличение количества проектов – все это говорит о намерении превратить ГЧП в приоритетную сферу сотрудничества.

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