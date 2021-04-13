Сообщения о пакетах с ядом в почтовых ящиках рассылают в Казахстане

В Казахстане этот фейк появился впервые еще пять лет назад, и тогда же его опровергли в МВД РК.

В казахстанских соцсетях появилось сообщение о том, что в почтовые ящики подкидывают пакеты с ядовитыми веществами, дисками и выдержками из Корана на турецком. Информация оказалась фейком, который уже несколько лет гуляет по Интернету, передает zakon.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Авторы таких сообщений предупреждают, что обнаруженные пакеты ни в коем случае нельзя вскрывать, поскольку внутри находятся ядовитые вещества. А также утверждают, что уже есть жертвы.

Такие страшилки с теми же фотографиями встречаются в соцсетях с 2016 года. Так, в ноябре 2016 года о них сообщают интернет-порталы Мурманска, а уже в декабре - архангельские СМИ. Фейк также опровергали в МВД Иркутска и полицейские в Дагестане. Таким же вирусным фото в 2017 году пугали и жителей Германии. А недавно это сообщение пересылали в мессенджерах жители Самары.

В Казахстане этот фейк появился впервые еще пять лет назад, и тогда же его опровергли в МВД РК.

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