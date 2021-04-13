В Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации.

Мир может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.

В Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации.

Как рассказали эксперты, заболевание не поддается действию химикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет. TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.

Даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов, - предупреждают эксперты.

Как отмечают ученые, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов, как Cavendish.

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