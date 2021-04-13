Глава UWW Лалович: Казахстан проделал большую работу

Я слежу за деятельностью НОК Казахстана с 2013 года - Лалович.

Международные федерации вынуждены переносить или отменять олимпийские отборочные соревнования по объективным причинам.

Об этом в интервью Olympic.kz рассказал подробнее член Исполнительного комитета Международного Олимпийского комитета (МОК) и президент Объединенного мира борьбы UWW Ненад Лалович.

Я считаю, что все международные федерации сделали максимум для того, чтобы иметь нормальные квалификационные соревнования. Но иногда это просто невозможно, потому что у тебя есть всевозможные ограничения, такие как логистика, транспорт, визы. Некоторые страны полностью закрыты, некоторые страны даже не участвовали в квалификационных соревнованиях. Некоторые принимающие города не могут организовать турниры, потому что занятия спортом запрещены правительственными решениями. Таким образом, это является причиной того, что некоторые виды спорта не могут организовать все мероприятия так, как они хотели, но они, безусловно, найдут способ, чтобы квалифицировать лучших для участия в Играх, - сказал г-н Лалович.

По словам Ненада Лаловича, Казахстан проделал большую работу в организации олимпийского отборочного турнира по видам борьбы, приняв все меры по обеспечению безопасности спортсменов и всех участников турнира. Также он прокомментировал развитие Олимпийского движения в Казахстане и отметил, что все ограничения, связанные с глобальной пандемией, безусловно повлияют на количество участников Олимпийских игр.

Я слежу за деятельностью НОК Казахстана с 2013 года. Это действительно та работа, которая должна быть увидена другими, это отличный пример для многих. Хочу сказать, что НОК Казахстана очень вовлечен в Олимпийское движение, и некоторые ваши проекты мы продвигаем как образец для других НОКов. Мы видим большой прогресс в организации Олимпийских соревнований, Олимпийской жизни и Олимпийского духа в Казахстане. Что касается участия вашей команды в Токио: в Рио Казахстан был хорошо представлен, и ваши спортсмены завоевали много медалей. Я полагаю, что у Казахстана также будет многочисленная делегация и в Токио. Тем не менее, при планировании надо отдавать себе отчет в том, что все делегации будут сокращены. Только за счет того, что на Играх в Токио у нас будет почти на 2000 спортсменов меньше, чем в Рио, это повлияет на все НОКи и размер всех делегаций. Кроме того, не будет гостей, не будет зрителей. В Токио также отменяются все программы - не будет ни программ для Олимпийской семьи, ни гостевых программ, - добавил г-н Лалович во время интервью.

Напомним, что 9-11 апреля в Алматы проходил олимпийский отборочный турнир по видам борьбы, где казахстанские борцы завоевали 3 лицензии вдобавок к уже имеющимся 8, завоеванным на чемпионате мира 2019 года. На сегодняшний день в активе сборной Казахстана 48 лицензий по 21 виду спорта.

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