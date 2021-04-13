Владельца обменника ограбили в Уральске: следствие не нашло 39 млн тенге

Приговор не вступил в законную силу.

В Уральске вынесли приговор троим подсудимым по делу об ограблении владельца обменного пункта. Их признали виновными и осудили к 8 и 9 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

"Мой город" сообщает, что в марте 2020 года у владельца обменника украли сумку с 45 млн тенге. Было начато расследование по статье "Грабеж". Полиция задержала троих подозреваемых.

Следствие длилось больше года и сегодня, 13 апреля, в Уральском городском суде №2 был оглашен приговор. На скамье подсудимых оказались 27-летний Султан Кулумжанов (он был неоднократно судим), 27-летний Бауржан Шарипов и 36-летний Арман Акунов.

Во время совершения ограбления Акунов и Шарипов находились в машине во дворе обменного пункта. Не установленное следствием лицо находилось во дворе обменного пункта, где гаражи. А Кулумжанов брызнул потерпевшему в лицо из баллончика, вырвал сумку и убежал. Хайршаков (потерпевший - ред.) побежал за ним, но не догнал, - сказал судья Аскар Исмаилов.

Сообщается, что следствие не нашло 39 млн тенге и не установило еще одного участника.

Суд приговорил Акунова к 8 годам лишения свободы в колонии средней безопасности, Шарипова к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности и Кулумжанова к 9 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней.

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