Умер бывший солист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич

Ему был 71 год.

Умер Леонид Борткевич - бывший солист ансамбля "Песняры", передает zakon.kz.

Белорусский портал Tut.by пишет, что бывший солист группы "Песняры" Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года.

Ему был 71 год. Солистом "Песняров" он был с 1970 по 1980 год, а затем с 1999 год по 2003-й.

"Песняры" — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль под управлением народного артиста СССР Владимира Мулявина, созданный в Минске в 1969 году. Известен широкой аудитории по песням "Косил Ясь конюшину", "Беловежская пуща", "Белоруссия", "Вологда", "За полчаса до весны" и многим другим.

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