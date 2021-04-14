Лотерея: Можно ли обмануть систему?

В Казахстане самый крупный джекпот, который разыгрывали в лотерее, составил 109 млн тенге.

16 апреля исполнится ровно 5 лет с момента принятия в Казахстане закона "О лотереях и лотерейной деятельности". Мы уже рассказывали о том, что с принятием документа этот рынок стал прозрачнее. Но есть и другая сторона медали – попытки обмануть организаторов лотереи со стороны самих участников.

Корреспондент zakon.kz вспомнил такие случаи и выяснил, возможно ли выиграть нечестно в нынешнее время.

Насколько высок шанс у купившего лотерейный билет обмануть систему и нечестным путем получить выигрыш? Юрист Владимир Лыков убежден, что при современном уровне развития технологий, такой шанс стремится к нулю.

Для сравнения билеты одной из первых казахстанских мгновенных лотерей, поступивших в продажу еще в конце девяностых годов прошлого века, уже имели более двадцати степеней защиты. Могу предположить, что обмануть систему сегодня представляется просто невозможным, особенно с учетом полной цифровизации процесса всего цикла проведения розыгрыша призового фонда, начиная от изготовления лотерейных билетов и их распространения, - сказал Владимир Лыков.

На практике все подобные попытки фальсификации быстро пресекались, хотя были и довольно интересные случаи.

Так, лет десять назад в одном из городов Казахстана школьный учитель рисования, который без преувеличения имел настоящий художественный талант, в целях улучшения своего материального положения начал рисовать выигрышные билеты одной некогда популярной тиражной лотереи с целью их последующего предъявления для получения выигрыша. Однако он не учел, что каждый лотерейный билет имел не только уникальный номер, но и иные степени защиты, на которых несостоявшийся победитель и погорел при попытке стать немного богаче, - пояснил Владимир Лыков.

Другой весьма распространенной формой неосновательного обогащения за счет организатора лотереи являлась попытка подделки числовых переменных данных на лотерейном билете физическим способом.

Некоторые участники лотереи пытались затереть бритвой цифру "8", чтобы сложилась выигрышная комбинация с цифрой "6". Однако все подобные уловки на моей памяти терпели фиаско практически сразу, - рассказал юрист Владимир Лыков.

А можно ли честным образом выиграть хороший приз?

Безусловно, да! В прошлом году житель Южной Каролины (США) получил награду за свою выдержку и терпение. Он 15 лет подряд покупал лотерейные билеты и проставлял в них одну и ту же комбинацию чисел и только в 2020 году ему посчастливилось забрать джекпот в 100 тысяч долларов. Метод честный, и абсолютно законный.

В Казахстане самый крупный джекпот, который разыгрывали в лотерее, составил 109 млн тенге. Такую сумму получил победитель лотереи "Loto 6/49" в декабре 2020 года национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз". По классическим тиражным лотереям выплачено выигрышей на сумму 1 898 217 307 тенге, 52 человека стали миллионерами в игре TeleBingo, 28 казахстанцев стали счастливыми обладателями новых автомобилей. Также выплачено 2 409 713 584 тенге выигрышей по моментальным лотереям.

О том, что данные призы были разыграны честно, можно говорить с уверенностью. Продажи тиражных и бестиражных (моментальных) лотерей производятся через лотерейные терминалы. Лотерейные терминалы подключены к Центру обработки лотерейной информации (ЦОЛИ), работающему на основе программного обеспечения AEGIS, через сеть передачи данных, частично наземными каналами, частично - с помощью мобильной связи. AEGIS от мирового лидера лотерейного рынка компании SGI (Scientific Games Inc.) позволяет министерству культуры и спорта в режиме реального времени получать информацию о продажах лотерейных билетов по всей республике, соответственно, отслеживать поступления в государственный бюджет, а также выплату выигрышей победителям.

Ранее, до принятия Закона и запуска ЦОЛИ и Центра лотерейной отчетности (ЦЛО) действительно было немало лазеек для организаторов лотереи, которые могли по своему усмотрению внезапно менять условия проведения лотереи или выплачивать выигрыши по уже состоявшимся розыгрышам за счет поступающей от реализации лотерейных билетов на будущие тиражи выручки, что не гарантировало участникам лотереи выплаты выигрыша в полном объеме.

Иными словами, как юристы, так и все заинтересованные стороны отмечают, что за 5 лет действия Закона участвовать в лотерее в Казахстане стало намного проще, потому что понятны как правила участия, так и высока защищенность от обмана. Проследить, как работает Закон, можно уже 17 апреля, когда состоится розыгрыш автомобиля Camry.

Альберт Ахметов

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