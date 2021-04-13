Злостный нарушитель на BMW наказан за ночной дрифт в Алматы

Любитель быстрой езды не оплачивает штрафы.

В Алматы наказали водителя, устроившего ночной дрифт, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, стражи порядка отреагировали на видео из соцсетей и установили нарушителя.

Им оказался – Шамиль Жумфаев, 1999 года рождения. Нарушение он допустил на BMW на площадке перед станцией метро, на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского. В ходе проверки также установлено, что Жумфаев – злостный нарушитель ПДД, в том числе и скоростного режима. Любитель быстрой езды, как оказалось, не оплачивает штрафы. По 9 нарушениям ПДД у него имеется задолженность на общую сумму 197 727 тенге, – резюмировал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Манап Саттаров.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по ст.630 ч.1 КРКобАП и ст.437 КРКобАП.

Его авто водворено на специализированную штрафную стоянку, - добавили в ведомстве.

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