Российские медики проверят, как запуски ракет отразились на здоровье жителей Байконура

Кроме того, планируется проверить демографические показатели населения.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России проверит влияние окружающей среды на здоровье жителей города Байконура, живущих в окрестностях космодрома. Об этом говорится на сайте госзакупок, передает zakon.kz.

Выполнение прикладной научно-исследовательской работы "Совершенствование системы мониторинга состояния здоровья работников предприятий космодрома "Байконур" и населения, проживающего вблизи космодрома, с учетом факторов производственной и окружающей среды" (шифр "Космос-21"), - говорится в заявке на сайте госзакупок.

Стоимость работы составляет 6 миллионов рублей (33,6 млн тенге). Завершить работы планируется до 30 ноября 2021 года.

Как следует из технического задания, исполнитель должен провести анализ динамики уровней факторов производственной и окружающей среды комплекса "Байконур" за период 2016-2021 годы, динамики состояния здоровья работников предприятий Байконура и населения, проживающего вблизи космодрома.

Кроме того, планируется проверить демографические показатели населения, проживающего в городе Байконур за период 2016-2020 годы.

После проведения клинической оценки состояния здоровья работников комплекса будут разработаны индивидуальные планы лечения и профилактики.

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