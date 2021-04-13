17,6 млрд тенге планируют потратить на выборы сельских акимов

Кандидаты в сельские акимы могут выдвигаться двумя способами.

На проведение выборов местных акимов в Казахстане до 2025 года потребуется 17,6 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров на презентации поправок в Конституционный закон "О выборах в РК" и сопутствующего законопроекта к нему в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Абдыкадырова, согласно законопроекту, кандидаты в сельские акимы могут выдвигаться двумя способами - политическими партиями из числа своих членов и путем самовыдвижения. При этом он уточнил, что самовыдвижение осуществляется через сбор подписей не менее 1% от числа избирателей соответствующего округа.

Выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после объявления выборов и завершается за 15 дней до дня выборов. То есть продолжительность сроков выдвижения может достигать 14 дней. В течение этого времени кандидат занимается сбором документов, необходимых для регистрации. Регистрация завершается за 10 дней до дня выборов. В этот период территориальная избирательная комиссия проверяет достоверность предоставленных документов. В завершающую декаду осуществляются агитационные мероприятия, - сказал вице-министр.

После дня выборов подводятся итоги в течении трех дней и в течение семи дней осуществляется регистрация. Касательно финансирования прямых выборов акимов, то оно будет осуществляться через местные бюджеты.

Однако учитывая нормы Бюджетного кодекса об обязательной компенсации потерь местного бюджета в период действия трансфертов общего характера, в ближайшие два года выборы будут финансироваться через ЦИК, а с 2023 года эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и будут учтены при расчете трансфертах общего характера. Понадобится порядка 17,6 млрд тенге, из них 4,8 млрд тенге в этом году на проведение выборов более 800 акимов, - уточнил представитель ведомства.

По данным МНЭ РК, финансирование рассчитано до I полугодия 2025 года.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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