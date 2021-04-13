"Труп" около банка прокомментировали в полиции Алматы 

На место выехали полицейские.

В соцсетях появилась информация и трупе молодого мужчины в одном из районов Алматы. Оказалось, что человек был пьян, передает zakon.kz.

Аксай-2, рядом с банком. Видимо труп молодого мужчины, - говорится в сообщении.

На место выехала полиция и выяснила, что человек был пьян.

Он был пьяным, Скорая забрала, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

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