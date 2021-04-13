Жителям Алгабаса объяснили задержки в строительстве дорог

Дороги жителям Алгабаса обещают сделать к концу 2021 года.

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан ответил на жалобы жителей Алгабаса о слишком долгом строительстве дорог, передает zakon.kz.

Люди до сих пор жалуются, что с момента последней встречи журналистов с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, где вновь была озвучена проблема, в Алгабасе не началось бурное строительство дорог.

Представитель профильного Управления объяснил, почему дороги строят так долго.

Ернур Абжахан пояснил, что на окраинах у нас идет массовое строительство инженерных сетей, инфраструктуры и только в след за этим можно строить дороги. Как только Управление энергетики, коммунальные службы завершают свои работы, следом начинаются работы по дорожной части.

По Алгабасу мы не один раз собирались с местным населением во главе с акимом, рабочая группа создана во главе с заместителем акима города Мухитом Азирбаевым. Мы раз в 3 дня ездим в эти микрорайоны, отслеживаем ход работ по строительству инженерных сетей и мониторим, когда сможем зайти со строительством дорог. Проектно-сметная документация на строительство дорог подготовлена, в этом году планируем заасфальтировать те улицы, на которых сети полностью завершат- и воду, и канализацию, - сказал он.

Абжахан заверил, что процедура урегулирована внутри коммунальных служб и управлений акимата Алматы.

Есть специальные процедуры по согласованию, но есть отдельные моменты по аварийным разрытиям, которые коммунальные службы не могут предугадать. Поэтому большинство разрытий, в том числе в зимнее время, происходит из-за аварийных ситуаций, - заключил он.

Альберт Ахметов

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