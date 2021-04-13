"Заскочил благословить" - автор песни "Коронавирус, кет" о тое в Шымкенте

Я просто благословил и ушел, говорит артист.

Композитор, исполнитель известной песни "Коронавирус, кет" Марат Омаров ответил на обвинения санврачей о том, что он организовал той во время карантина. Певец сообщил, что его оклеветали, на самом деле он заскочил в кафе на пару минут, чтобы благословить молодоженов, передает zakon.kz.

Сегодня, 13 апреля санврачи Шымкента обвинили в организации узату тоя Марата Омарова. Они направили письмо в акимат и полицию для того, чтобы нарушителей карантина оштрафовали.

Марат Омаров опроверг информацию.

Это не моя свадьба была. Я просто благословил и ушел. Не пел, ничего, - сказал он.

Он сообщил, что мероприятие прошло 10 апреля, а в Шымкенте до 12 апреля действовало постановление, в котором разрешалось проводить торжественные мероприятия до 23:00, при этом в помещении могли находиться до 50 человек. Певец отметил, что его юристы готовятся подать в суд на тех, кто распространил ложную информацию о нем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Омаров выдал замуж свою дочь. Среди гостей были Сабина Алтынбекова и Кайрат Тунтеков.

В марте 2020 года Марат Омаров написал песню " "Коронавирус, кет, кет, кет", которая мгновенно полюбилась пользователям соцсетей.

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