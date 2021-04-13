Улицы Ауэзова и Хаджимукана скоро пробьют в Алматы. В планах- новая развязка

Приложение zakon.kz
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О планах сообщили в акимате.
Еще две улицы продлят в Алматы, а также рядом с БАКАД появится еще одна развязка. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан, передает zakon.kz.
По его словам, в настоящее время ведутся работы по разработке ПСД пробивки улицы Хаджи-Мукана, от Назарбаева до Жамакаева. Также планируется пробивка Ауэзова от Гоголя в сторону Раимбека.
По пробивке Ауэзова ПСД есть, в этом году завершить дорожные работы, - сказал Абжахан.
Кроме того, планируется строительство развязки на пересечении улиц Монке би и Саина.
Это радиальные выходы к строящейся БАКАД. Для уменьшения транспортной нагрузки на 2х магистралях при выезде на БАКАД и будет построена развязка, - пояснил Абжахан.
Альберт Ахметов
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