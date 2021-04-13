Террористы распространяют утверждение, что коронавирус это "солдат Аллаха" - эксперт

Такая теория подвергает мусульман опасности, поскольку внушает, что истинные верующие не заразятся и будут спасены.

Об основных тенденциях распространения идей экстремизма и терроризма, проявившиеся в период пандемии COVID-19, рассказал в интервью zakon.kz эксперт, старший преподаватель кафедры религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, PhD докторант Елнар Берикбаев. По его мнению, вызванные пандемией чувства страха провокаторы направляют на разжигания ненависти к властям.

Несмотря на пандемию коронавируса, угроза международного и внутреннего терроризма, согласно имеющимся данным, не снижается. Пандемия COVID-19 создала серьезную угрозу безопасности, здоровью и благополучию людей во всем мире.

Чувства страха и неопределенности, которые пандемия вызвала у миллионов людей, используют террористические и экстремистские организации для распространения теорий заговора, направленных на разжигание ненависти к властям.

- Как вы думаете, Елнар, повлияла ли пандемия на тактику вербовки?

- Безусловно, повлияла. Как известно, экстремисты используют общественные места для вербовки новых последователей. Из-за ограничений пандемии коронавируса на массовые собрания, поездки и передвижения снизалась рекрутинговая деятельность в публичной сфере. Однако в связи с этой тенденцией мы столкнулись со значительным увеличением онлайн-активности вербовщиков, особенно в социальных сетях.

Экстремистские и террористические группы по всему миру стремятся использовать кризис, вызванный пандемией COVID-19 в своих интересах: они распространяют теории заговора и дезинформируют общественность для подрыва доверия к правительству.

Из-за коронавируса многие люди потеряли работу и остались без средств к существованию. Испытывающие чувство безысходности и одиночества в условиях изоляции в большей степени подвержены вербовке.

В целом такие международные террористические организации, как "Аль-Каида" и ИГИЛ, как правило, используют конфликты и социальные потрясения в качестве возможностей для расширения своей деятельности и установления контроля над новыми территориями.

- А как, на ваш взгляд, отразилась пандемия на международной безопасности?

- Во многих регионах международными и местными силами координировались операции по защите гражданского населения в зонах вооруженных конфликтов. Кризис в области здравоохранения ставит под угрозу эти усилия, поскольку страны-участники международных миротворческих сил выводят свои войска и инструкторов. Это может иметь серьезные последствия. Лидеры ИГИЛ призывают боевиков террористических группировок не сдаваться, а воспользоваться этим, чтобы продолжить нападения.

- Как религиозные экстремисты объясняют причину появления эпидемии коронавируса?

- Среди людей много тех, кто обвиняет западные или китайские спецслужбы в создании и распространении вируса в качестве биологического оружия. Однако пропагандисты ИГИЛ и "Аль-Каиды" распространяют утверждение, что коронавирус это "солдат Аллаха", посланный отомстить за страдания мусульман, причиненные США и их союзниками.

Другие же указывали на первоначальный эпицентр вируса в Ухани, как на доказательство того, что вирус был послан Аллахом, чтобы наказать Китай за жестокое преследование мусульман-уйгуров.

Не только ИГИЛ и "Аль-Каида" называли коронавирус "солдатом Аллаха". Нью-йоркский активист "Братьев-мусульман" призвал египтян, зараженных вирусом, отказаться от госпитализации и вместо этого посетить как можно больше чиновников и мероприятий с участием представителей власти, чтобы заразить "угнетателей". Они приравнивают это с джихадистской идеей "мученичества".

Теория "солдат Аллаха" подвергает мусульман опасности, поскольку утверждает, что истинные верующие будут спасены и не заразятся.

Таким образом, иранские паломники-шииты, веря, что находятся под божественной защитой, устремились в Ирак. Там они собирались в тесных кварталах, целовали реликвии, распространяя болезнь между собой и среди местных жителей.

- Что бы вы посоветовали властям в этой ситуации?

- Привлекательность теорий заговора объясняется тем, что они дают некую ясность во времена тревожной неопределенности и руководство для действий, необходимых в данных обстоятельствах. Как пример, вспомнить того же Куата Хамитова, который, веря, что коронавирус распространяют с вертолетов, призвал стрелять по ним и избивать дезинфекторов.

Необходимо противостоять распространению ложной информации. Для этого своевременно давать подробные разъяснения, усилить информационно-пропагандистскую работу в регионах с ограниченным доступом к Интернету, ужесточить наказания за ложную информацию, распространяемую с целью посеять панику в обществе.

Торгын Нурсеитова

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