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Нужны ли ПЦР-справки на внутренние авиарейсы

Фото: Pixabay 13 апреля 2021, 17:22

Пояснения дали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В редакцию zakon.kz обратились читатели с просьбой разъяснить норму о сдаче ПЦР-справок при внутренних авиарейсах.

Так, в новом постановлении говорится о том, что пассажиров без справки не допустят на борт воздушного судна.

Все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до пяти лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний, - говорится в пункте 1 подпункте 1.

В постановлении говорится только о международных рейсах. Информацию подтвердили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Эти изменения и дополнения внесены в постановление №59 и касаются только международных рейсов. Все должны сдавать ПЦР-справки, как граждане Казахстана, так и иностранцы, - пояснили в комитете.

Ранее казахстанцам, прибывающим из других стран, разрешали сдавать ПЦР по возвращению в Казахстан.

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