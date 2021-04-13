Казахстанцев предупредили об ответственности за передачу ЭЦП

За передачу ЭЦП возбуждают административные дела.

ЭЦП равнозначна собственноручной подписи и влечет одинаковые юридические последствия, сообщил в СЦК председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, передает корреспондент zakon.kz.

Комитетом также ведется государственный контроль в сфере электронного документа и электронной цифровой подписи. ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия. К нам поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи физическими и должностными лицами принадлежащих им ЭЦП третьим лицам, — сообщил Руслан Абдикаликов.

По его словам, наиболее распространенные случаи – это когда руководители организаций, в том числе госорганов, оставляют свои ЭЦП без присмотра, не отзывают ЭЦП уволившихся работников, передают свои ЭЦП другим сотрудникам.

Он добавил, что следствием таких действий обычно является неправомерное использование ЭЦП. Имелись случаи, когда при помощи незаконно переданного ЭЦП оформлялись доверенности, подписывались финансовые документы.

По фактам передачи ЭЦП нами возбуждаются административные дела по статье 640 КоАП и налагается взыскание в размере от 15 до 50 МРП. За 2020 год установлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и ненадлежащей защиты электронной подписи, с начала 2021 года рассмотрено 6 дел, в производстве находятся еще 3 дела. В этой связи хотелось бы призвать граждан ни в коем случае не передавать свои ЭЦП другим лицам и не оставлять без присмотра, а также помнить, что никто не вправе требовать у вас передачу ключа, — отметил Абдыкаликов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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