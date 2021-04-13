Два новых комитета появятся в составе Минкультуры и спорта

Кроме того, будет создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований".

Правительство Казахстана приняло постановление от 31 марта 2021 года "О некоторых вопросах Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно документу в Минкультуры и спорта будут образованы два новых комитета:

Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;

Комитет культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Кроме того, будет создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В настоящее время в состав Минкультуры и спорта входят Комитет индустрии и туризма, Комитет языковой политики, Комитет по делам физической культуры.

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