Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Два новых комитета появятся в составе Минкультуры и спорта

Фото: ehonews.kz 13 апреля 2021, 17:28

Кроме того, будет создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований".

Правительство Казахстана приняло постановление от 31 марта 2021 года "О некоторых вопросах Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно документу в Минкультуры и спорта будут образованы два новых комитета:

  • Комитет по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан;
  • Комитет культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Кроме того, будет создано республиканское государственное учреждение "Центр геральдических исследований" Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

В настоящее время в состав Минкультуры и спорта входят Комитет индустрии и туризма, Комитет языковой политики, Комитет по делам физической культуры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬4
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сегодня наступил священный месяц Рамазан
Той устроил автор песни «Коронавирус, кет, кет, кет» Марат Омаров