Бузова окончательно ушла из "Дома-2"

Она 17 лет была в проекте.

Популярная телеведущая Ольга Бузова окончательно и бесповоротно ушла из "Дома-2", передает zakon.kz.

После перезапуска шоу стало известно о том, что Бузовой на проекте больше не будет.

Моя история в "Доме-2" закончена. На днях начались новые съемки реалити-шоу, но скажу вам сразу — без меня. После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу "Дом-2", с которым провела 17 лет своей жизни, — написала Ольга в своем Instagram.

Добавим, что Бузова стала популярной с тех пор, как сама приняла участие в "Доме-2" в качестве одной из героинь реалити-шоу.

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