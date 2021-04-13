Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости, ведущей к блокировке

Система мессенджера автоматически прорабатывает нужный запрос, не проверяя исходные данные настоящего владельца.

Обнаружена новая уязвимость мессенджера WhatsApp, которая может заблокировать аккаунт пользователя, передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Так, злоумышленники могут использовать слабые места приложения: привязку к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту через обращение к службе поддержки.

Мошенники используют такую схему обмана, которая предполагает запрос кода подтверждения при вводе личного мобильного номера. Он отправляется через SMS-сообщение, затем, после нескольких неудачных попыток, WhatsApp блокирует вход на 12 часов. После чего злоумышленники просят заблокировать аккаунт из-за якобы потери телефона, указывая при этом номер жертвы.

Это еще один тревожный взлом, который может повлиять на миллионы пользователей, потенциально подвергшихся этой атаке, - сказал представитель международной компании по антивирусному обеспечению ESET Джейк Мур.

Проблема заключается в том, что система мессенджера автоматически прорабатывает нужный запрос, не проверяя исходные данные настоящего владельца. Доффман отметил, что человек может навсегда лишиться доступа к аккаунту в случае, если злоумышленник трижды повторит подобную операцию.

В подобном случае придется обращаться к специалистам WhatsApp.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!