Токаев дал поручения министру нацэкономики

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической устойчивости и сбалансированного регионального развития.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Асета Иргалиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах развития экономики за I квартал текущего года, реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в реальном секторе экономики и прогнозах ВВП. Асет Иргалиев представил основные подходы к обеспечению качественного и устойчивого развития экономики в среднесрочной перспективе.

Министр также доложил об исполнении поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической устойчивости и сбалансированного регионального развития.

В завершение Глава государства дал министру дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности бюджетной политики, совершенствование региональной политики и развитие обрабатывающей промышленности.

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