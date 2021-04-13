Важные кадровые назначения произвели в "Самрук-Қазына"

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Об этом сообщили в пресс-службе ФНБ.
В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" прошел ряд кадровых назначений, сообщает zakon.kz.
Управляющим директором по управлению активами назначен Болат Акчулаков. Управляющим директором по связям с общественностью и Правительством - Марат Айтенов.
Ернар Жанадил, ранее занимавший пост со-управляющего директора по экономике и финансам, назначен управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству.
Ерлан Дурмагамбетов - управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации. Со-управляющим директором – Ернат Бердигулов.
Назира Нурбаева заняла пост управляющего директора по экономике и финансам. Мухтар Тажигалиев – управляющим директором по корпоративному управлению и социально трудовым отношениям.
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Кадровые назначения приняты в соответствии со стратегией развития фонда и новой организационной структурой. Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына"
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