Важные кадровые назначения произвели в "Самрук-Қазына"

Об этом сообщили в пресс-службе ФНБ.

В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" прошел ряд кадровых назначений, сообщает zakon.kz.

Управляющим директором по управлению активами назначен Болат Акчулаков. Управляющим директором по связям с общественностью и Правительством - Марат Айтенов.

Ернар Жанадил, ранее занимавший пост со-управляющего директора по экономике и финансам, назначен управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству.

Ерлан Дурмагамбетов - управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации. Со-управляющим директором – Ернат Бердигулов.

Назира Нурбаева заняла пост управляющего директора по экономике и финансам. Мухтар Тажигалиев – управляющим директором по корпоративному управлению и социально трудовым отношениям.

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Кадровые назначения приняты в соответствии со стратегией развития фонда и новой организационной структурой. Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

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