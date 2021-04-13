Выставленные сутки назад блокпосты в Алматинской области решили убрать

Санврач района в связи с этим подписал новое постановление.

В Коксуском районе Алматинской области выставленные недавно блокпосты решили убрать, сообщает zakon.kz.

Санврач района в связи с этим подписал постановление от 12 апреля 2021 года , которым внес изменения и дополнения в прежнее постановление.

В постановление №54 от 9 апреля говорилось о выставлении блокпостов, оно будет отменено с 00:00 14 апреля.

12 апреля стало известно, что в Коксуском районе Алматинской области установлены девять блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов с 08:00 до 20:00. В ДСЭК области отметили, что это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом. Блокпосты были выставлены для профилактического характера. Проверяются только приезжие с соседних областей.

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