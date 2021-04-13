Служебное жилье за 55 млн тенге хотели купить в Кордае

В акимате Кордайского района прокомментировали данную информацию.

В акимате Кордайского района прокомментировали покупку дома с бассейном за 55 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Данная информация появилась в Instagram на странице "Protenge.kz".

В Кордае за счет бюджета покупают дом с бассейном за 55 млн тенге. А в придачу – сервиз, столовые приборы, телевизоры и, конечно, всю мебель у хозяев дома. Заказчик - отдел архитектуры, - говорится в телеграмм-канале PROTENGE.

30 марта 2021 года объявленный конкурс отдела финансов акимата Кордайского района "на приобретение служебного жилья" был отменен и средства переведены на другие цели, - сообщили в ведомстве.

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