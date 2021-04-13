Убившей деверя многодетной матери смягчили приговор в Павлодаре

Ее освободили из-под стражи.

В Павлодаре осужденной за убийство деверя многодетной матери смягчили наказание, сообщает zakon.kz.

Cудебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда изменен в части наказания приговор по факту убийства (ст. 99 ч.1 УК). пресс-служба Павлодарского областного суда

Судом установлено, что в сентябре 2020 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, на кухне дома в селе Жана-Кала Павлодарского района резала ножом чеснок. В это время бывший в алкогольном опьянении брат ее мужа стал выражаться нецензурной бранью в ее адрес, нанес ладонью один удар по щеке. В ответ женщина ножом нанесла один удар в область сердца. В результате острой кровопотери мужчина скончался. В итоге, женщина была приговорена к восьми годам колонии.

В суде объяснили мотивы и основания изменения приговора.

Судебная коллегия признала исключительными смягчающими обстоятельствами - наличие шестерых малолетних детей (младшему три месяца), активное способствование расследованию, положительную характеристику, противоправное поведение потерпевшего. В связи с чем снизила наказание до пяти лет лишения свободы (срок ниже минимального предела) и отсрочила исполнение этого наказания на пять лет, - отметили в суде.

Как сообщается, многодетную мать освободили из-под стражи.

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