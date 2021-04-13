Его длина составляет 129 сантиметров.

В Великобритании похитили самого большого в мире кролика. Его хозяйка экс-модель Playboy Аннетт Эдвардс предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (около 600 тыс. тенге), сообщает zakon.kz.

Длина кролика, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире, составляет 129 сантиметров. Вес животного - 15,8 килограмма.

По ее мнению, похищение кролика тщательно спланировали.

У нас много завистников, которые хотели бы получить от него потомство, но он слишком стар для этого, - сказала изданию Metro Аннетт Эдвардс.

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